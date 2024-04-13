В Орске заработала комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы

«Сегодня мы осмотрели уже порядка 23−25 домов на улицах Беломорская и Никельская. И я думаю, что еще посмотрим столько же до конца дня. Сегодня у нас много времени ушло на организацию процесса, это первый день работы комиссии. Мы начали их осматривать часов в 11, а завтра мы это будем делать с 8:30. В воскресенье, так как мы начнём с утра, и у нас уже понимание есть, будет быстрее», — рассказал специалист.