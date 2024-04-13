В Орске заработала комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы

«Сегодня мы осмотрели уже порядка 23−25 домов на улицах Беломорская и Никельская. И я думаю, что еще посмотрим столько же до конца дня. Сегодня у нас много времени ушло на организацию процесса, это первый день работы комиссии. Мы начали их осматривать часов в 11, а завтра мы это будем делать с 8:30. В воскресенье, так как мы начнём с утра, и у нас уже понимание есть, будет быстрее», — рассказал специалист.
Он добавил, что комиссия осмотрит в воскресенье уже 100 домов в посёлке, а, может быть, и больше.
«Мы осмотрели 23−25 домов, из них 10 восстановлению не подлежат, то есть под снос», — уточнил специалист.
По его словам, дома повторно осмотрят ещё несколько комиссий.
«У нас постоянно проверки, перепроверки. Боюсь, что все это затянется», — рассказал он.
Специалист оценочной комиссии также сообщил, что большинство владельцев домов, с которыми он виделся в субботу, плачут: «Печально, тут большинство с рождения живёт».
Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии принял район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля.