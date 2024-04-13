В Севастополе простились с погибшим героем СВО Алексеем Баулиным

Алексей Александрович родился в Севастополе. В детстве с семьей переехал в Миллерово Ростовской области, там же окончил среднюю школу. После проходил военную службу по призыву на территории Чеченской республики. В 2000 году вернулся в Севастополь, работал в охранных предприятиях города. В январе 2024 года заключил контракт с Вооруженными силами РФ и был направлен в зону проведения спецоперации. Службу проходил в подразделении морской пехоты на Артемовском направлении.