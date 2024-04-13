Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области семья погибшего на СВО бойца осталась без выплат

Денежную выплату задерживает страховая компания. К решению вопроса подключилась Уполномоченная по правам человека в Самарской области.

К Уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой обратилась семья военнослужащего, погибшего в зоне СВО. Выяснилось, что они никак не могут получить положенные денежные средства.

Для решения вопроса Гальцова обратилась в военную часть, где проходил службу мужчина и к властям региона. Получив все необходимые документы, юристы составили запросы.

Министр социально-демографической и семейной политики Региона Воробьева оперативно отреагировала на просьбу помочь в решении проблемы. Выплаты из областного бюджета поступят на счёт семьи в ближайшее время.

Вопросы возникли в отношении страховой компании. Несмотря на то, что все требуемые документы были представлены в нужной форме, единовременное страховое пособие, которое положено семье в случае гибели военнослужащего, не перечислено. Вопрос остался на контроле у уполномоченного.