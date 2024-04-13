В Самарской области семья погибшего на СВО бойца осталась без выплат

Вопросы возникли в отношении страховой компании. Несмотря на то, что все требуемые документы были представлены в нужной форме, единовременное страховое пособие, которое положено семье в случае гибели военнослужащего, не перечислено. Вопрос остался на контроле у уполномоченного.