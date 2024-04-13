В Самарской области семья погибшего на СВО бойца осталась без выплат

К Уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой обратилась семья военнослужащего, погибшего в зоне СВО. Выяснилось, что они никак не могут получить положенные денежные средства.
Для решения вопроса Гальцова обратилась в военную часть, где проходил службу мужчина и к властям региона. Получив все необходимые документы, юристы составили запросы.
Министр социально-демографической и семейной политики Региона Воробьева оперативно отреагировала на просьбу помочь в решении проблемы. Выплаты из областного бюджета поступят на счёт семьи в ближайшее время.
Вопросы возникли в отношении страховой компании. Несмотря на то, что все требуемые документы были представлены в нужной форме, единовременное страховое пособие, которое положено семье в случае гибели военнослужащего, не перечислено. Вопрос остался на контроле у уполномоченного.