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Почему не налысо? В КУИС ответили на вопрос о прическе Бишимбаева

В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) рассказали, почему экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, находящийся под арестом в следственном изоляторе с ноября прошлого года, до сих пор не обрит наголо. Ранее таким вопросом задавались пользователи соцсетей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: tengrinews.kz

Кроме этого, наблюдающие за процессом могли заметить изменения во внешности экс-министра. В частности, если на первых процессах Бишимбаев появлялся с довольно густой шевелюрой, то с недавних пор он аккуратно подстрижен.

Как сообщили в пресс-службе КУИС, в следственных изоляторах (в отличие от исправительных учреждений — прим.) налысо не стригут. Также в Комитете пояснили, где и как Бишимбаев мог сделать новую прическу, будучи под стражей.

«В следственных изоляторах есть осужденные с навыками парикмахера. По просьбе следственно-арестованных им бесплатно стригут волосы», — ответили в КУИС на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

Напомним, Tengrinews.kz публикует видео всех судебных заседаний по делу Бишимбаева по дням.