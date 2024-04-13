Почему не налысо? В КУИС ответили на вопрос о прическе Бишимбаева

Кроме этого, наблюдающие за процессом могли заметить изменения во внешности экс-министра. В частности, если на первых процессах Бишимбаев появлялся с довольно густой шевелюрой, то с недавних пор он аккуратно подстрижен.
Как сообщили в пресс-службе КУИС, в следственных изоляторах (в отличие от исправительных учреждений — прим.) налысо не стригут. Также в Комитете пояснили, где и как Бишимбаев мог сделать новую прическу, будучи под стражей.
«В следственных изоляторах есть осужденные с навыками парикмахера. По просьбе следственно-арестованных им бесплатно стригут волосы», — ответили в КУИС на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.
Напомним, Tengrinews.kz публикует видео всех судебных заседаний по делу Бишимбаева по дням.