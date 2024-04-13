На таможенном посту «Аркбулок» арестован автокран. Его «омолодили» на 11 лет, чтобы не платить таможенную пошлину

Согласно постановлению Кабмина от 4 июня 2021 года, от таможенной пошлины и НДС освобождаются автокраны, используемые в горнодобывающей, металлургической, нефтегазовой и химической промышленностях. Некоторые особо предприимчивые предприниматели пытаются этим воспользоваться, подделывая документы.
Так, таможенники досмотрели автокран 2021 (по документам) года выпуска грузоподъемностью 20 тонн. Оказалось, что записи года выпуска на нем были изменены вручную, транспортное средство имело целых три VIN-кода вместо одного.
Сомнения подтвердило и заключение экспертизы, проведенной Главным центром экспертной криминалистики МВД. Оказалось, что автомобиль изготовлен не в 2021 году, а в 2010-м..
В результате при стоимости автокрана в 1,5 миллиарда сумов, владелец заплатит таможенные платежи в размере 711,3 миллиона сумов.
Не сэкономил, что поделаешь…
Напомним, в скором времени пропускная способность КПП на границе Узбекистана с Казахстаном увеличится в три раза.