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В Ростове полиция начала проверку после массовой драки в парке Горького

В Ростове-на-Дону в парке Горького произошла массовая драка.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова-на-Дону произошла драка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 13 апреля. Происшествие случилось вечером 12 апреля в парке Горького на улице Большой Садовой.

По информации ведомства, в полицию поступило сообщение о массовой драке. Как позже рассказали очевидцы, молодые люди, между которыми произошел конфликт, покинули место происшествия.

Позже выяснилось, что два участника стычки обратились в больницу с ушибами.

Сейчас по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.