В Ростове полиция начала проверку после массовой драки в парке Горького

В центре Ростова-на-Дону произошла драка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 13 апреля. Происшествие случилось вечером 12 апреля в парке Горького на улице Большой Садовой.
По информации ведомства, в полицию поступило сообщение о массовой драке. Как позже рассказали очевидцы, молодые люди, между которыми произошел конфликт, покинули место происшествия.
Позже выяснилось, что два участника стычки обратились в больницу с ушибами.
Сейчас по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.