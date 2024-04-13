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В Уфе во время пожара сгорели три автомобиля

В Уфе во время пожара сгорели три автомобиля.

В Уфе сгорели три машины. Возгорание техники произошло в металлическом навесе на ул. Винницкой, сообщили в главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан.

На тушение огня оперативно прибыли пожарные МЧС, которых вызвали очевидцы. Пожарные потушили открытое горение внутри навеса размером 10×12 метров, в котором находились несколько автомобилей.

В огне пострадал 27-летний мужчина. С ожогами верхних и нижних конечностей он госпитализирован в больницу.

Все обстоятельства и причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России, на месте также работает эксперт испытательной пожарной лаборатории.

Также утром в городе Октябрьском сгорели строение размером 4×5 метров и гараж 7×5 метров, сообщало информагентство «Башинформ».

пожары