Подросток на скутере пострадал в ДТП в Мангистау

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 13 апреля, примерно в 12:30 на перекрестке у строительного рынка «Жайык» в 31 микрорайоне.
Несовершеннолетнего на мопеде сбил легковой автомобиль, заявили в полиции.
Пострадавшего, по информации ведомства, доставили в Мангистаускую областную детскую больницу. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.
По данному факту начато расследование.
Отметим, на официальном сайте «Электронного правительства» говорится, что в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 — если нет пострадавших / 112 — если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП,
- протокол осмотра места ДТП,
- административный протокол,
- отобрать объяснения,
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.
Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.
Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.