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Подросток на скутере пострадал в ДТП в Мангистау

Несовершеннолетний на скутере попал в ДТП в Актау — подробности дорожной аварии рассказали в департаменте полиции Мангистауской области, передает местное издание «Лада».

Источник: lada.kz

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 13 апреля, примерно в 12:30 на перекрестке у строительного рынка «Жайык» в 31 микрорайоне.

Несовершеннолетнего на мопеде сбил легковой автомобиль, заявили в полиции.

Пострадавшего, по информации ведомства, доставили в Мангистаускую областную детскую больницу. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

По данному факту начато расследование.

Отметим, на официальном сайте «Электронного правительства» говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

  • удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 — если нет пострадавших / 112 — если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП,
  2. протокол осмотра места ДТП,
  3. административный протокол,
  4. отобрать объяснения,
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.