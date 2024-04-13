«Перепил и решил, что у нас бомба»: Официантка рассказала, как помощник депутата из Ленобласти душил ее и стрелял по гостям ресторана

По словам депутата, Сенин не пьющий, но, как и все, выпить мог. Тем более, накануне у него был день рождения. К слову, их сотрудничество официально закончилось еще в феврале. Продлевать ему удостоверение и «покрывать» Звонков не собирается. Да и к тому же проблемы с законом у стрелка и так имеются. Его уже привлекали за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Вот и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.