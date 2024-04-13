«Перепил и решил, что у нас бомба»: Официантка рассказала, как помощник депутата из Ленобласти душил ее и стрелял по гостям ресторана

Пьяный пятничный дебош со стрельбой в ресторане на улице Ворошилова начинает обрастать подробностями. «Ворошиловским» стрелком в черной кожанке оказался 43-летний Дмитрий Сенин, помощник депутата областного ЗакСа от КПРФ Дмитрия Звонкова. В тот вечер на счету героя оказалась как минимум одна простреленная нога оппонента и несколько попыток удушения персонала заведения, включая хрупкую 21-летнюю официантку, которая всячески пыталась его остановить, за что и получила несколько выстрелов в свою сторону. Девушка рассказала SPB.KP.RU, как все было.
СТРЕЛЯЛ НАМЕРЕННО.
— Сидел он у нас полдня. Пил прилично: за одним шампанским сходил, за другим… Так и уснул на столе. А как проснулся, у него вообще крышняк снесло! Он накинулся на бармена, стал его душить, потому что решил, что у того бомба, — рассказала официантка Анастасия. — Я его обслуживала, у нас был вроде нормальный контакт, поэтому постаралась его успокоить. От бармена он отстал, но пошел на кухню…
К тому времени крепкий герой, коих в народе за тип фигуры называют «шкафами», достал пистолет и направился к столику, где сидели отдыхали трое мужчин. «Шкаф» начал угрожать и приставил дуло к голове одного из сидящих. Он требовал от них показать документы и вывернуть карманы. Анастасия попыталась его отвлечь…
— Я пыталась с ним поговорить, отвести его, чтобы помочь людям. За что он меня схватил за волосы, шею, — с ужасом вспоминает девушка. — Потом он выхватил у меня терминал. Я начала убегать, и первые выстрелы были в меня… Слава Богу, что промазал! Это так страшно — убегать, когда в тебя стреляют. Меня даже оглушило (за храбрость девушке пообещали премию, — прим. ред.).
Всего выстрелов было пять. Один из них пришелся в ногу 44-летнего Роману, что был за тем столиком. Его госпитализировали. По словам персонала, выстрелил Сенин намеренно.
ПОВЕДЕНИЕ, НЕДОСТОЙНОЕ МУЖЧИНЫ.
Депутат областного ЗакСа от КПРФ Дмитрий Звонков, на которого работал Сенин, поспешил откреститься от горе-помощника.
— Поведение недостойное. Он сам по себе человек крепкий, спортивный, и использовать даже официально зарегистрированное оружие, тем более в помещении, это неуместно и неправильно. В том числе то, что он сделал с официантом, это очень низко! Мне очень стыдно за такое поведение. Я лично позвонил девушке и извинился, — сказал SPB.KP.RU.
По словам депутата, Сенин не пьющий, но, как и все, выпить мог. Тем более, накануне у него был день рождения. К слову, их сотрудничество официально закончилось еще в феврале. Продлевать ему удостоверение и «покрывать» Звонков не собирается. Да и к тому же проблемы с законом у стрелка и так имеются. Его уже привлекали за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Вот и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.