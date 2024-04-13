На Кубани полицейские остановили водителям с штрафами в 1 млн рублей

На Кубани полицейские остановили водителям со штрафами в 1 миллион рублей. Из-за этого машину ВАЗ 2112 отправили на специализированную стоянку.
«В Северском районе было выявлено два водителя, которые не только часто нарушают правила дорожного движения, но и не оплачивают штрафы», — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что полицейские также остановили машину ВАЗ 21083 у которой было 59 неоплаченных штрафов на общую сумму 48 тысяч рублей. Водитель уже оплатил задолженность.