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На Кубани полицейские остановили водителям с штрафами в 1 млн рублей

Машину с недоплаченными штрафами в 1 млн рублей отправили на специализированную стоянку на Кубани.

На Кубани полицейские остановили водителям со штрафами в 1 миллион рублей. Из-за этого машину ВАЗ 2112 отправили на специализированную стоянку.

«В Северском районе было выявлено два водителя, которые не только часто нарушают правила дорожного движения, но и не оплачивают штрафы», — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что полицейские также остановили машину ВАЗ 21083 у которой было 59 неоплаченных штрафов на общую сумму 48 тысяч рублей. Водитель уже оплатил задолженность.

ГИБДД
штрафы