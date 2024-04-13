Губернатор Самарской области рассказал о паводковой обстановке в регионе

Дмитрий Азаров заверил, что людям будут помогать с восстановлением жилья. Если на каких-то территориях будут серьезные проблемы, власти примут специальные решения. Также губернатор подчеркнул, что люди, которые проживают в зоне подтопления, должны быть защищены и с точки зрения страхования имущества. По его словам, главы муниципалитетов уже ведут такую работу, и рекомендовал каждому позаботиться о защите своего жилища, так как стихия может быть непредсказуемой и неуправляемой.