Губернатор Самарской области рассказал о паводковой обстановке в регионе

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, как в регионе проходит паводок. По его словам, ситуация меняется быстро, и практически каждый час он получает доклады об обстановке. По состоянию на 13 апреля самую большую угрозу представляет трехдневный повышенный сброс с Сорочинского водохранилища в Оренбургской области. Борский район принял первую волну оттуда, но сейчас вода уже уходит.
— Наиболее сложная ситуация на текущий момент в Богатовском районе. На него приходятся 103 из 158 подтопленных домов. Это три населенных пункта, еще два находятся под угрозой подтопления, — сказал Дмитрий Азаров.
29 человек находятся в пунктах временного размещения, семеро из них — в Богатовском районе. Многие люди, пока не спадет паводок, переехали к родственникам.
В Богатовском районе критическая отметка на реке Самара превышена на 1,8 метров, и ситуация, несомненно, является сложной. Далее эта волна должна повысить уровень воды в Нефтегорском и Волжском районах. Самара, по словам главы региона, также должна быть готова к паводку. Особенно это касается Железнодорожного, Куйбышевского, Самарского районов, поселка Запанской. Других угроз, по прогнозам гидрометцентра, нет. В Жигулевском водохранилище максимальный сброс, ориентировочно, произойдет в конце апреля, поэтому уровень воды в реках Самара и Волга не должен резко повышаться одновременно.
С волной паводковых вод в южных районах региона удалось справиться две недели назад. После того, как пройдет волна с Сорочинского водохранилища, ситуация должна стабилизироваться во всем регионе.
Отдельная тема — это денежные выплаты пострадавшим от паводка гражданам. Этот вопрос в Самарской области решили быстро: семьям выплачивают по 10 тысяч рублей на человека, чтобы люди могли покрыть первоочередные нужды. Их уже получили почти 300 человек. Люди продолжают оформлять заявки.
— Кроме того, мной было принято решение о частичной компенсации утраты имущества. Размер такой компенсации для владельцев жилых домов составит 100 тысяч рублей. Будет проходить оценка ущерба, нанесенного имуществу.
Дмитрий Азаров заверил, что людям будут помогать с восстановлением жилья. Если на каких-то территориях будут серьезные проблемы, власти примут специальные решения. Также губернатор подчеркнул, что люди, которые проживают в зоне подтопления, должны быть защищены и с точки зрения страхования имущества. По его словам, главы муниципалитетов уже ведут такую работу, и рекомендовал каждому позаботиться о защите своего жилища, так как стихия может быть непредсказуемой и неуправляемой.