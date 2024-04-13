«Умирала у меня на руках, а они ничего не делали»: житель Новосибирска обвинил врачей в смерти 70-летней мамы

— Я спрашивал ее, чем она будет лечить маму, как планирует выводить ее из критического состояния? Она не смогла ответить ни на один мой вопрос. В последний день я приехал в обед, когда мама уже начала умирать. А обход, по идее, был с утра. И как тогда врач могла не заметить, что больная агонизирует? Я три часа ждал заведующую, чтобы мою умирающую маму перевели в реанимацию. А лечащая врач на мои просьбы сделать это отвечала, что она не решает этот вопрос. Три часа мама умирала у меня на руках, а они ничего не делали.