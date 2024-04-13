«Умирала у меня на руках, а они ничего не делали»: житель Новосибирска обвинил врачей в смерти 70-летней мамы

У жителя Новосибирска Андрея в больнице умерла 70-летняя мама. Женщина страдала высоким давлением. Сначала пенсионерку лечили амбулаторно, затем госпитализировали. Больше месяца женщина находилась в стационарах. Сначала в одном, а потом, когда состояние было уже критическим, пациентку перевели в больницу на Титова. Там она скончалась. Новосибирец уверен, что потерял маму из-за врачебной халатности. Подробности об этом он рассказал КП-Новосибирск.
ВРАЧ ПРОВЕЛА ЭКСПЕРИМЕНТ.
В конце 2023 года у мамы Андрея Нины Александровны поднялось высокое давление. Сначала пенсионерка лечилась амбулаторно у участкового терапевта. Но назначенные препараты не помогали.
— Мама сдала анализы в частной клинике. У нее зашкаливал креатинин (почечный показатель). Я позвонил в скорую, мне посоветовали увезти ее в больницу, — рассказал КП-Новосибирск Андрей. — Когда маму госпитализировали, ей назначили молодого врача. Она сразу сказала, мол не знает, как лечить урологических больных, что у них не урологическое отделение, однако в специализированное отделение маму почему-то не перевели.
Андрей говорит, что в назначениях его матери числились два диуретика и физраствор. И такое лечение никак не помогало.
— В отделении мама провела почти месяц. Я видел, что время идет, а маме не лучше. А потом увидел, что состояние ее ухудшилось. Спросил у нее, что с ней. А мама ответила, что врач решила поэкспериментировать — отменила ей все препараты, мол если станет хуже, то точно — почки, — вспоминает Андрей.
Препараты, по словам Андрея, маме отменили в четверг. В пятницу же врач почему-то не пришла на обход. За субботу и воскресенье состояние усугубилось. А к понедельнику у женщины отказали почки.
— У мамы зашкаливал креатинин, был 700! Это критическое значение, показатель для экстренного перевода в нефрологическое отделение. Но врачи этого не делали. Пытались стабилизировать ее диуретиками, тянули время, потеряли еще 6 дней. А потом у мамы полностью прекратился диурез. И только после этого ее отправили в специализированное отделение на скорой, — говорит мужчина.
Там попытались запустить женщине почки, но ничего не вышло.
«МАМА УМИРАЛА У МЕНЯ НА РУКАХ, А ОНИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛИ».
В нефрологическое отделение Нина Александровна поступила в критическом состоянии. Ее подключили к гемодиализу. Сын женщины уверен, в таком состоянии исключительно этой процедуры было уже недостаточно.
— Там тоже назначили молодого врача. Она только в 2019 году окончила ординатуру, 4 года врачебного стажа от силы, а ее ставят на отделение тяжелых больных, — рассказывает Андрей.
В роковой день, вспоминает Андрей, он лично встретился с лечащим врачом мамы.
— Я спрашивал ее, чем она будет лечить маму, как планирует выводить ее из критического состояния? Она не смогла ответить ни на один мой вопрос. В последний день я приехал в обед, когда мама уже начала умирать. А обход, по идее, был с утра. И как тогда врач могла не заметить, что больная агонизирует? Я три часа ждал заведующую, чтобы мою умирающую маму перевели в реанимацию. А лечащая врач на мои просьбы сделать это отвечала, что она не решает этот вопрос. Три часа мама умирала у меня на руках, а они ничего не делали.
После длительного ожидания заведующая все же распорядилась о переводе Нины Александровны в реанимацию. Но было уже поздно.
ЧТО ПОКАЗАЛО ВСКРЫТИЕ.
В больнице на Тургенева Нине Александровне поставили диагноз «Нефропатия сложного генеза». При этой болезни поражаются структуры почек, что приводит к нарушению мочевыделения и развитию хронической почечной недостаточности. После вскрытия (результаты есть в распоряжении редакции) патологоанатом заключил, что у Нины Александровны был острый тубулоинтерстициальный нефрит.
— У мамы перекрылись почечные канальца. Я очень внимательно посмотрел, чем он мог быть вызван. Диуретики, которыми маму пичкали 2 месяца, являются нефротоксичными. Они в том числе могут вызывать этот тубулоинтерстициальный нефрит. В основном он вызывается отравлением лекарствами. Плюс вливали в маму физраствор, который может быть опасен при этом заболевании, — считает Андрей.
Мужчина добавил, что Нина Александровна была активной женщиной. Она почти не болела. И в этот раз, столкнувшись с недугом, была уверена, что врачи ей помогут.
— Мама надеялась, что все наладится, строила планы на жизнь после выписки. Говорила, мол, вот сейчас я выйду, меня подлечат…
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА.
Ситуацию КП-Новосибирск прокомментировала Юлия Казанцева — медицинский адвокат, Президент Корпорации медицинских юристов Школы медицинского права:
— Сын женщины может первоначально обратиться к страховую компанию ОМС, в которой был полис мамы с заявлением о проведении экспертизы качества медицинской помощи. Если дефекты будут найдены, необходимо обратиться к юристу, который работает с медицинскими делами и затем идти в суд, — объяснила специалист.