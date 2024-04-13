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Россиянин дал отпор устроившему поножовщину в ТЦ в Сиднее

Говоривший на русском языке человек стал единственным, кто смог дать отпор злоумышленнику, который напал с ножом на посетителей торгового центра в Сиднее.

Источник: AFP 2023

Об этом сообщили в эфире телеканала 7News, передает РИА Новости.

Репортер телеканала сообщила, что ей удалось поговорить с некоторыми сотрудниками ТЦ, которые были там и прятались от нападавшего. Они стали свидетелями того, как вооруженный мужчина спускался и поднимался по эскалатору.

«Им также удалось увидеть, как случилось удивительное… мужчина, который, как мне сказали, кричал на русском языке “Не подходи!”, именно он держал в руках столбик от ограждения, пытаясь не допустить, чтобы (нападавший. — “Газета.Ru”) продвинулся дальше», — заявила репортер телеканала.

О нападении, в результате которого есть пострадавшие, стало известно 13 апреля. Вооруженный ножом мужчина вошел в торговый центр и начал нападать на людей. По предварительным данным, нападавшего ликвидировали.