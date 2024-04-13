Россиянин дал отпор устроившему поножовщину в ТЦ в Сиднее

Об этом сообщили в эфире телеканала 7News, передает РИА Новости.
Репортер телеканала сообщила, что ей удалось поговорить с некоторыми сотрудниками ТЦ, которые были там и прятались от нападавшего. Они стали свидетелями того, как вооруженный мужчина спускался и поднимался по эскалатору.
«Им также удалось увидеть, как случилось удивительное… мужчина, который, как мне сказали, кричал на русском языке “Не подходи!”, именно он держал в руках столбик от ограждения, пытаясь не допустить, чтобы (нападавший. — “Газета.Ru”) продвинулся дальше», — заявила репортер телеканала.
О нападении, в результате которого есть пострадавшие, стало известно 13 апреля. Вооруженный ножом мужчина вошел в торговый центр и начал нападать на людей. По предварительным данным, нападавшего ликвидировали.