В районе Водяного девять военных ВСУ сдались в плен

«Командиры бросают нас на погибель, как отработанный материал, а сами где-то в стороне. Когда нас в плен вели, наши же по нашим начали обстрел… Попал в плен и благодаря этому остался живой, меня не расстреляли. В ВСУ хуже, чем в русском плену», — признался еще один пленный Валерий.