В районе Водяного девять военных ВСУ сдались в плен

«Девять украинских десантников десантного взвода элитной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное воспользовались возможностью сдаться в плен, обратились к российским военнослужащим и сложили оружие», — говорится в заявлении.
Пленные утверждают, что их командиры никогда не появлялись на передовых позициях, а задачи ставят «удаленно» с помощью радиосвязи. Они также добавили, что их использовали как пушечное мясо, не считаясь с колоссальными потерями.
«Нашему начальству на нас безразлично, оно не хочет идти на позиции оценить обстановку», — рассказал пленный по имени Александр.
Кроме того, сдавшиеся в плен отмечают плохое планирование боевых действий, низкую подготовку командиров, колоссальные потери в живой силе и технике, панические настроения в подразделениях. Помимо этого, они указывают на отсутствие профессиональной военной подготовки и ожидаемого подкрепления, когда оно было необходимо.
«Командиры бросают нас на погибель, как отработанный материал, а сами где-то в стороне. Когда нас в плен вели, наши же по нашим начали обстрел… Попал в плен и благодаря этому остался живой, меня не расстреляли. В ВСУ хуже, чем в русском плену», — признался еще один пленный Валерий.
В Минобороны напомнили, что для военнослужащих ВСУ, которые хотят сохранить себе жизнь, российские военные выделили отдельный канал связи. Это особая радиочастота 149200 с особым позывным «Волга», по которой желающие сложить оружие и перейти на российскую сторону получают подробную инструкцию, как сдаться. Именно этой возможностью в районе Водяного воспользовалась очередная группа военнослужащих ВСУ.