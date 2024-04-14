В Воронеже похоронили офицера пресс-службы, погибшего в зоне СВО

В Воронеже днем 13 апреля похоронили старшего офицера пресс-службы Московского военного округа, погибшего 10 апреля в зоне СВО. С Евгением Половодовым, который окончил Воронежский университет, а потом связал свою жизнь с военной службой, простились в Северном ДК (экс-Дом офицеров в военном городке).