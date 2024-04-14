В Воронеже похоронили офицера пресс-службы, погибшего в зоне СВО

В Воронеже днем 13 апреля похоронили старшего офицера пресс-службы Московского военного округа, погибшего 10 апреля в зоне СВО. С Евгением Половодовым, который окончил Воронежский университет, а потом связал свою жизнь с военной службой, простились в Северном ДК (экс-Дом офицеров в военном городке).
Похоронили 33-летнего майора на Коминтерновском кладбище. На могиле военные, сослуживцы Евгения отметили его преданность Родине, службе, а также верность долгу, способность подставить плечо в трудную минуту, подлинном героизме. Похоронили Половодова с воинскими почестями на Аллее Славы. У него остались мама, жена и маленький ребенок.
Свои соболезнования родным Евгения принес Губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, Евгений Половодов погиб под Кременной, сопровождая съемочную группу, репортеры которой получили ранения, но выжили. По журналистам ударили артиллерией и беспилотниками.