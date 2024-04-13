На свадьбе в Узбекистане отравились 53 человека, в том числе 13 детей

По данным пресс-службы, в ночь на 13 апреля в больницы Бухарского и Вабкентского районов Бухарской области стали поступать люди с жалобами на боль в животе, рвоту и слабость.
«Всего в больницы были доставлены 53 человека, включая 13 детей. Все они были гостями на свадьбе», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале облздрава.
По данным пресс-службы, в больницы были в срочном порядке привлечены все работающие здесь врачи, а также специалисты областной инфекционной больницы.
Всем пациентам был поставлен диагноз «острая диарея, гастритическая и гастроэнтеритическая форма, средняя степень тяжести, пищевое отравление» и была начата инфузионная терапия.
К настоящему времени 43 человека в связи с удовлетворительным состоянием здоровья были выписаны из медучреждений, добавили в пресс-службе. В облздраве призвали граждан уделять внимание качеству употребляемых продуктов питания.