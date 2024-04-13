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Во Владимирской области выясняют мотивы дебошира с горючей смесью

РЯЗАНЬ, 13 апр — РИА Новости. Мотивы злоумышленника, бросившего емкости с легковоспламеняющимися веществами (ЛВВ) у здания правительства Владимирской области, выясняются, сообщил губернатор Александр Авдеев.

Источник: © РИА Новости

Ранее ГУМЧС сообщили РИА Новости, что пожарные потушили возгорание одного автомобиля на площади трех квадратных метров. В правоохранительных органах РИА Новости заявили, что мужчина, предварительно, бросил три бутылки с коктейлем Молотова, никто не пострадал. Правительство региона сообщило, что мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью. Злоумышленник задержан.

«Все обстоятельства случившегося, мотивы злоумышленника выясняются», — написал Авдеев в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что мужчина бросил в здание правительства Владимирской области и стоящий на парковке частный автомобиль емкости с легковоспламеняющимися веществами. Злоумышленник оперативно задержан. В результате инцидента никто не пострадал. Преступник также намеревался повредить служебный автомобиль, однако ему помешал водитель.

Губернатор поблагодарил правоохранительные органы и ГУ МЧС за быстрое реагирование, а также водителя Спецавтохозяйства Александра Максимова, «который не только спас машину, но и попытался задержать преступника».