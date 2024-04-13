Во Владимирской области выясняют мотивы дебошира с горючей смесью

Он пояснил, что мужчина бросил в здание правительства Владимирской области и стоящий на парковке частный автомобиль емкости с легковоспламеняющимися веществами. Злоумышленник оперативно задержан. В результате инцидента никто не пострадал. Преступник также намеревался повредить служебный автомобиль, однако ему помешал водитель.