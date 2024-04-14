Попытка посетителя ТЦ в Сиднее остановить убийцу. Видео

Телеканал 7News со ссылкой на очевидцев происшествия сообщил о посетителе ТЦ, который в одиночку попытался задержать нападавшего на эскалаторе с помощью столба от ограждения. Корреспондент телеканала сообщила, что ей сказали, что мужчина со столбом кричал на русском языке.