В Минске 21-летняя девушка на самокате попала под маршрутку

58-летний водитель маршрутного такси марки Mersedes, выезжая с парковки на улице Кирова, при повороте направо совершил наезд на 21-летнюю девушку. Девушка в это время пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате.
Как отмечается в сообщении ГАИ, минчанка после осмотра бригадой скорой медицинской помощи отказалась от госпитализации.
В ГАИ напомнили, что автомобилистам, мотоциклистам, подъезжающим к пешеходному переходу, важно сохранять готовность остановить свой транспорт и пропустить пресекающих дорогу граждан и животных.
Стоит отметить, что велосипедистам и тем, кто передвигается на электросамокатах, моноколесах, необходимо выбирать безопасную скорость движения. Стремительный въезд на переход может стать для водителей неожиданностью, а также привести к столкновению с идущими людьми, потому что времени среагировать на ситуацию окажется недостаточно.