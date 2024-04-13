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В Минске 21-летняя девушка на самокате попала под маршрутку

Микроавтобус и девушка на электросамокате столкнулись на переходе через проезжую часть улице Кирова в Минске. Инцидент случился днем в субботу, 13 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал ГАИ.

Источник: Смартпресс

58-летний водитель маршрутного такси марки Mersedes, выезжая с парковки на улице Кирова, при повороте направо совершил наезд на 21-летнюю девушку. Девушка в это время пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате.

Как отмечается в сообщении ГАИ, минчанка после осмотра бригадой скорой медицинской помощи отказалась от госпитализации.

В ГАИ напомнили, что автомобилистам, мотоциклистам, подъезжающим к пешеходному переходу, важно сохранять готовность остановить свой транспорт и пропустить пресекающих дорогу граждан и животных.

Стоит отметить, что велосипедистам и тем, кто передвигается на электросамокатах, моноколесах, необходимо выбирать безопасную скорость движения. Стремительный въезд на переход может стать для водителей неожиданностью, а также привести к столкновению с идущими людьми, потому что времени среагировать на ситуацию окажется недостаточно.