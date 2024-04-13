В Минске 21-летняя девушка на самокате попала под маршрутку

Стоит отметить, что велосипедистам и тем, кто передвигается на электросамокатах, моноколесах, необходимо выбирать безопасную скорость движения. Стремительный въезд на переход может стать для водителей неожиданностью, а также привести к столкновению с идущими людьми, потому что времени среагировать на ситуацию окажется недостаточно.