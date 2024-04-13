Глава Владимирской области назвал мотивы поджигателя здания правительства

МВД сообщило, что против жителя Владимирской области 2000 года возбудили дело по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом, до пяти лет лишения свободы). В реузльтате произошедшего никто не пострадал. «Мужчина попытался скрыться, но был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области и Росгвардией. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в ведомстве.