В оперативных службах сообщили, что ВСУ применили для удара по Токмаку снаряды GLSDB

«Для ударов по Токмаку ВСУ впервые применили снаряды GLSDB, разработанные и используемые станами НАТО. Данные снаряды запускаются из систем HIMARS и были разработаны концернами Boeing и Saab Group. Несмотря на то, что GLSDB разработаны странами альянса, они не стоят на вооружении у США», — сообщили ТАСС в оперативных службах.