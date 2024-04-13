Иран атаковал Израиль десятками беспилотников-камикадзе

«Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, в небе находятся десятки подготовленных самолетов. Мы проводим оценку ситуации с нашими стратегическими партнерами, прежде всего с США, и поддерживаем с ними тесную координацию», — заявил на брифинге официальный представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари. Он также сообщил, что на этой неделе в ЦАХАЛ провели оценку ситуации и утвердили планы подготовки к нападению со стороны Ирана.