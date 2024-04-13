Иран атаковал Израиль десятками беспилотников-камикадзе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов к прямой атаке Ирана как в обороне, так и в нападении. Аэропорт Бен-Гурион близ Тель-Авива будет закрыт ночью на три часа, сообщает 12-й канал ТВ Израиля. Ранее власти Иордании временно закрыли воздушное пространство (с 23:00, совпадает с мск).
«Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, в небе находятся десятки подготовленных самолетов. Мы проводим оценку ситуации с нашими стратегическими партнерами, прежде всего с США, и поддерживаем с ними тесную координацию», — заявил на брифинге официальный представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари. Он также сообщил, что на этой неделе в ЦАХАЛ провели оценку ситуации и утвердили планы подготовки к нападению со стороны Ирана.
Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя американской администрации сообщил, что, по данным США, Иран может атаковать Израиль в ответ на удар по консульству исламской республики в Дамаске рано утром 14 апреля. По словам источника телеканала, для атаки могут задействовать проиранские силы в Ираке и Сирии.
На фоне угрозы нападения Ирана Израиль ограничил все массовые собрания. Глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с главой Минобороны Израиля Йоавом Галлантом заверил, что Тель-Авив может рассчитывать на полную поддержку США в свете возможной атаки со стороны Ирана.
1 апреля Израиль нанес удар по дипломатическому кварталу в Дамаске, где расположен комплекс зданий посольства Ирана. Погибли два иранских генерала и пять офицеров. Президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал Израилю возмездие мусульман. По данным The Wall Street Journal, США в ожидании атаки Ирана по Израилю передислоцировали два эсминца в регион. Страны Запада призывали граждан не посещать Израиль и Иран.