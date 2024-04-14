IRNA: Иран запустил по Израилю баллистические ракеты

Иран ранее объявил о запуске десятков беспилотных летательных аппаратов и ракет в сторону Израиля. По данным израильских СМИ, всего запущено больше 100 дронов. Израильская армия начала сбивать их над территорией Сирии и Иордании. Росавиация запретила российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Ирака, Израиля и Иордании.
Иранская атака стала ответом на удар Израиля по дипломатическому кварталу в Дамаске, где расположен комплекс зданий посольства Ирана. Тогда погибли два иранских генерала и пять офицеров. Страны Запада призвали граждан не посещать регион.