IRNA: Иран запустил по Израилю баллистические ракеты

Иран ранее объявил о запуске десятков беспилотных летательных аппаратов и ракет в сторону Израиля. По данным израильских СМИ, всего запущено больше 100 дронов. Израильская армия начала сбивать их над территорией Сирии и Иордании. Росавиация запретила российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Ирака, Израиля и Иордании.