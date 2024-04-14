Во Владивостоке старшего врача станции скорой помощи обвинили в получении взятки

Как сообщили в следственном комитете России по Приморскому краю, по версии следствия, в период с декабря 2022 по июль 2023 года обвиняемый в ходе нескольких встреч во Владивостоке и Надеждинском районе получил через посредника взятку в размере 358 тыс. рублей, за предоставление информации для ритуальной компании ПАО «Стикс-П» об умерших гражданах. Основной целью дачи взяток, являлось незаконное получение приоритетного права доступа к близким умерших на рынке ритуальных услуг.