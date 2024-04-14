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Во Владивостоке старшего врача станции скорой помощи обвинили в получении взятки

Его подозревают в предоставлении информации ритуальной компании об умерших гражданах.

Источник: PrimaMedia.ru

Следователи СК России по Приморскому краю предъявили обвинение старшему врачу станции скорой медицинской помощи Виталию Подгорбунскому, который обвиняется в получении взятки, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщили в следственном комитете России по Приморскому краю, по версии следствия, в период с декабря 2022 по июль 2023 года обвиняемый в ходе нескольких встреч во Владивостоке и Надеждинском районе получил через посредника взятку в размере 358 тыс. рублей, за предоставление информации для ритуальной компании ПАО «Стикс-П» об умерших гражданах. Основной целью дачи взяток, являлось незаконное получение приоритетного права доступа к близким умерших на рынке ритуальных услуг.

За одно сообщение с информацией о смерти гражданина передавалась 1 тыс. рублей, а в случае заключения ритуальной компанией договора на оказание ритуальных услуг по такому сообщению о смерти гражданина — 3 тыс. рублей.

Всего по уголовному делу проходит два обвиняемых, они частично признают вину и оказывают содействие следствию. В ближайшее время следователями СК России будет предъявлено обвинение и посреднику.