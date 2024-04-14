Лишенный прав водитель столкнулся с фурой в Комсомольске-на-Амуре

Пострадал водитель легковушки, он находится в больнице, где устанавливается характер и тяжесть полученных травм.
Авария произошла около 15:00 13 апреля. За рулем Toyota Caldina был 45-летний комсомольчанин, ранее лишенный права управления транспортным средством. Он ехал в сторону Комсомольска из Солнечного.
Он неправильно выбрал боковой интервал до движущегося во встречном направлении грузовика «Шаман». Из-за этого произошло лобовое столкновение.
В городском ГИБДД отмечают, что все участники аварии были пристегнуты. На месте происшествия работают сотрудники полиции.