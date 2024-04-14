Полицейские во Владивостоке задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.