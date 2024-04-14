Полицейские во Владивостоке задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Владивостоку задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении наркотиков, сообщает ИА PrimaMedia. Находясь на маршруте патрулирования в Первореченском районе полицейские обратили внимание на подозрительного гражданина.
Он находился в подъезде жилого дома на улице Луговая. Увидев стражей правопорядка, мужчина выбросил бумажный сверток. Полицейские остановили гражданина для проверки документов. На вопрос, имеются при нем запрещенные вещества, мужчина ответил утвердительно. Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства. Криминалистическая кспертиза установила, что содержимым свертка является наркотическое вещество синтетического ряда.
Ранее судимый 36-летний житель Владивостока пояснил, что хранил наркотическое вещество без цели сбыта, для личного употребления.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.