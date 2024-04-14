Протаранил автомобиль: пассажир получил травмы в результате ДТП в Хабаровске

— По улице Краснореченской со стороны улицы Суворова в районе дома № 64 он не смог выдержать безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Fielder, который на тот момент завершал маневр разворота на регулируемом перекрестке улиц Краснореченской и Репина, — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.