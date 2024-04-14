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Протаранил автомобиль: пассажир получил травмы в результате ДТП в Хабаровске

ДТП по улице Краснореченской произошло по вине нетрезвого водителя в Хабаровске.

Источник: УГИБДД РФ по Хабаровскому краю

В Хабаровске вечером 13 апреля произошло ДТП. Водитель одного из автомобилей находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате столкновения был травмирован пассажир одного из автомобилей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В 21:17 в краевом центре водитель, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем Toyota Vitz.

— По улице Краснореченской со стороны улицы Суворова в районе дома № 64 он не смог выдержать безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Fielder, который на тот момент завершал маневр разворота на регулируемом перекрестке улиц Краснореченской и Репина, — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

В результате аварии травмы получил пассажир автомобиля Toyota Corolla Fielder, мужчина 1998 года рождения. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для обследования.