Протаранил автомобиль: пассажир получил травмы в результате ДТП в Хабаровске

В Хабаровске вечером 13 апреля произошло ДТП. Водитель одного из автомобилей находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате столкновения был травмирован пассажир одного из автомобилей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В 21:17 в краевом центре водитель, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем Toyota Vitz.
— По улице Краснореченской со стороны улицы Суворова в районе дома № 64 он не смог выдержать безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Fielder, который на тот момент завершал маневр разворота на регулируемом перекрестке улиц Краснореченской и Репина, — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
В результате аварии травмы получил пассажир автомобиля Toyota Corolla Fielder, мужчина 1998 года рождения. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для обследования.