Нападение Ирана на Израиль. Главное

Глава оборонного ведомства Йоав Галант в тот же день посетил базу операторов системы ПВО «Железный купол» на севере Израиля, где заявил, что за прямым нападением со стороны Ирана последует израильский «мощный ответ по его территории». «Одна из вещей, в которой мы преуспели за эти годы, заключается в том, что враг никогда не узнает, какие сюрпризы мы ему готовим», — заявил глава оборонного ведомства.