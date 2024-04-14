Израиль заявил о незначительном ущербе при иранской атаке

Данные Хагари передает The Times of Israel. По его словам, большинство снарядов были перехвачены противоракетным комплексом дальнего радиуса действия Arrow. Десятки ракет и БПЛА были уничтожены истребителями. В основном снаряды перехватывали за пределами Израиля.
В пустыне Негев ранена одна девушка. Другие удары причинили «незначительный ущерб инфраструктуре» на военной базе.
Корпус стражей исламской революции незадолго до этого заявил, что иранские беспилотники и ракеты поразили цели на израильской территории. Тегеран утверждал, что запустил десятки ракет и БПЛА по военным объектам Израиля.
Средства ПВО Израиля отражают атаку. По данным СМИ, десятки ракет и БПЛА были сбиты США, Великобританией и Иорданией за пределами Израиля. Росавиация запретила авиакомпаниям летать над Ираком, Израилем и Иорданией. «Аэрофлот» отменил рейс в Тегеран.
Иранская атака стала ответом на удар Израиля в начале апреля по дипломатическому кварталу в Дамаске, где расположен комплекс зданий посольства Ирана. Тогда погибли два иранских генерала и пять офицеров. Страны Запада призвали граждан не посещать регион.