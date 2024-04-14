Израиль заявил о незначительном ущербе при иранской атаке

Иран запустил по Израилю больше 200 ракет и беспилотников, заявил представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари. По его словам, большинство целей было перехвачено, ущерб незначителен, но «инцидент еще не исчерпан». Пострадал как минимум один человек. Иран ранее заявлял о поражении целей в Израиле.