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Израиль заявил о незначительном ущербе при иранской атаке

Иран запустил по Израилю больше 200 ракет и беспилотников, заявил представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари. По его словам, большинство целей было перехвачено, ущерб незначителен, но «инцидент еще не исчерпан». Пострадал как минимум один человек. Иран ранее заявлял о поражении целей в Израиле.

Источник: РИА "Новости"

Данные Хагари передает The Times of Israel. По его словам, большинство снарядов были перехвачены противоракетным комплексом дальнего радиуса действия Arrow. Десятки ракет и БПЛА были уничтожены истребителями. В основном снаряды перехватывали за пределами Израиля.

В пустыне Негев ранена одна девушка. Другие удары причинили «незначительный ущерб инфраструктуре» на военной базе.

Корпус стражей исламской революции незадолго до этого заявил, что иранские беспилотники и ракеты поразили цели на израильской территории. Тегеран утверждал, что запустил десятки ракет и БПЛА по военным объектам Израиля.

Средства ПВО Израиля отражают атаку. По данным СМИ, десятки ракет и БПЛА были сбиты США, Великобританией и Иорданией за пределами Израиля. Росавиация запретила авиакомпаниям летать над Ираком, Израилем и Иорданией. «Аэрофлот» отменил рейс в Тегеран.

Иранская атака стала ответом на удар Израиля в начале апреля по дипломатическому кварталу в Дамаске, где расположен комплекс зданий посольства Ирана. Тогда погибли два иранских генерала и пять офицеров. Страны Запада призвали граждан не посещать регион.