60 термических аномалий выявили в Приморье из космоса и с воздуха

В Приморье за сутки потушили 27 природных пожаров. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на краевое министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. С тремя возгораниями за это время справиться не смогли.
По сообщению министерства ГОЧС Приморья, общая площадь пожаров вчера превысила 1300 гектаров. Специалисты ликвидировали возгорания в Анучинском, Артемовском, Кировском, Лесозаводском, Пограничном, Спасском Черниговском, Уссурийском, Ханкайском, Хорольском, Хасанском и Яковлевском районах. В этом были задействованы более 200 человек и несколько десятков единиц техники.
Не удалось справиться с огнём в Чугуевском районе. Там возгорания локализованы, но их тушение продолжается в районе сел Булыга-Фадеево и Верхняя Бреевка. Огоннём охвачены 40 гектаров.
По данным синоптиков, пожароопасная ситуация будет ухудшаться по мере роста среднесуточных температур.
На территории Приморья действует режим повышенной готовности. Его ввели постановлением губернатора края. В лесах Приморья запрещено нахождение людей и разведение открытого огня.