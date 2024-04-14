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60 термических аномалий выявили в Приморье из космоса и с воздуха

Пожарные проверяют информацию о возможных возгораниях.

Источник: Freepik

В Приморье за сутки потушили 27 природных пожаров. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на краевое министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. С тремя возгораниями за это время справиться не смогли.

По сообщению министерства ГОЧС Приморья, общая площадь пожаров вчера превысила 1300 гектаров. Специалисты ликвидировали возгорания в Анучинском, Артемовском, Кировском, Лесозаводском, Пограничном, Спасском Черниговском, Уссурийском, Ханкайском, Хорольском, Хасанском и Яковлевском районах. В этом были задействованы более 200 человек и несколько десятков единиц техники.

Не удалось справиться с огнём в Чугуевском районе. Там возгорания локализованы, но их тушение продолжается в районе сел Булыга-Фадеево и Верхняя Бреевка. Огоннём охвачены 40 гектаров.

Пожароопасная в регионе остаётся сложной. По данным на утро воскресенья в ходе космического и авиамониторинга специалисты выявили 60 термических аномалий. Сейчас информацию о них будут проверять с земли.

По данным синоптиков, пожароопасная ситуация будет ухудшаться по мере роста среднесуточных температур.

На территории Приморья действует режим повышенной готовности. Его ввели постановлением губернатора края. В лесах Приморья запрещено нахождение людей и разведение открытого огня.

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