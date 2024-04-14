Запугивали и требовали молчать: мошенники добрались до жительницы Приморья через ее коллегу

Полиция Приморья в очередной раз предупреждает людей о новых схемах мошенников. В рамках акции МВД России «Предупрежден, значит вооружен» жительница Артема рассказала, как едва не лишилась крупной суммы денег из-за хитрой мошеннической схемы, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В одном из мессенджеров женщине написала ее коллега. Спросила, не связывался ли с ней сотрудник правоохранительных органов. Та ответила отрицательно, и спустя несколько минут раздался звонок.
«Звонивший представился следователем по особо важным делам, сообщил, что на мое имя подано несколько заявок в разные банки на оформление потребительских кредитов, а для того, чтобы злоумышленники не успели снять деньги, необходимо следовать определенным инструкциям», — поделилась жительница Артема.
В какой-то момент до женщины дозвонилась ее коллега и предупредила, что у общей знакомой взломали аккаунт. Тут-то все и встало на свои места. Видео от пресс-службы МВД по Приморскому краю, в котором пострадавшая делится этой историей, вы также можете посмотреть в нашем Telegram-канале.
Напомним, ранее «Комсомолка» уже готовила материал на тему того, как не лишиться денег при общении с телефонными мошенниками. Ознакомьтесь и поделитесь с близкими.