Запугивали и требовали молчать: мошенники добрались до жительницы Приморья через ее коллегу

В какой-то момент до женщины дозвонилась ее коллега и предупредила, что у общей знакомой взломали аккаунт. Тут-то все и встало на свои места. Видео от пресс-службы МВД по Приморскому краю, в котором пострадавшая делится этой историей, вы также можете посмотреть в нашем Telegram-канале.