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Девушка-подросток ушла из дома с грудным ребёнком в Хабаровском крае

16-летняя Альбина может находиться в любом населённом пункте региона.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае ищут 16-летнюю Альбину Лескову, которая ушла из дома с ребёнком двухмесячного возраста. Ориентировку разместил Telegram-канал добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».

Альбина пропала 13 апреля 2024 года в Бикине. Последний раз девушку замечали на улице Бонивура, но как уточняют поисковики, она могла покинуть город и уехать в любой населённый пункт Хабаровского края.

«Родные переживают и ждут вас домой!» — обратились к девушке волонтёры.

Рост Альбины 175 сантиметров, у неё худощавое телосложение и длинные тёмные волосы. Была одета в чёрную кожаную куртку, белые джинсы и белые кроссовки, с собой имеет чёрный рюкзак и сумочку. Ребёнок одет в бежевый вязаный комбинезон.

Всех, кто знает, куда могла уйти или уехать девушка с малышом, просят связаться с представителями ДПСО «Лига Спас».