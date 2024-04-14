Девушка-подросток ушла из дома с грудным ребёнком в Хабаровском крае

Рост Альбины 175 сантиметров, у неё худощавое телосложение и длинные тёмные волосы. Была одета в чёрную кожаную куртку, белые джинсы и белые кроссовки, с собой имеет чёрный рюкзак и сумочку. Ребёнок одет в бежевый вязаный комбинезон.