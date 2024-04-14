Девушка-подросток ушла из дома с грудным ребёнком в Хабаровском крае

В Хабаровском крае ищут 16-летнюю Альбину Лескову, которая ушла из дома с ребёнком двухмесячного возраста. Ориентировку разместил Telegram-канал добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».
Альбина пропала 13 апреля 2024 года в Бикине. Последний раз девушку замечали на улице Бонивура, но как уточняют поисковики, она могла покинуть город и уехать в любой населённый пункт Хабаровского края.
«Родные переживают и ждут вас домой!» — обратились к девушке волонтёры.
Рост Альбины 175 сантиметров, у неё худощавое телосложение и длинные тёмные волосы. Была одета в чёрную кожаную куртку, белые джинсы и белые кроссовки, с собой имеет чёрный рюкзак и сумочку. Ребёнок одет в бежевый вязаный комбинезон.
Всех, кто знает, куда могла уйти или уехать девушка с малышом, просят связаться с представителями ДПСО «Лига Спас».