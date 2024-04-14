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Группировка «Восток» сорвала усиление ВСУ на Южнодонецком направлении

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали усиление передовых позиций украинских войск в районах трех населенных пунктов на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали усиление противником передовых позиций в районах Урожайного, Старомайорского и Ровнополя», — сказал Гордеев.

Он напомнил, что были поражены места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Старомайорского и Урожайного.

За сутки на данном направлении уничтожены более 110 военнослужащих противника, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, буксируемая гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы, а также семь украинских беспилотников и склад боеприпасов.