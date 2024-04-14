Группировка «Восток» сорвала усиление ВСУ на Южнодонецком направлении

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали усиление противником передовых позиций в районах Урожайного, Старомайорского и Ровнополя», — сказал Гордеев.
Он напомнил, что были поражены места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Старомайорского и Урожайного.
За сутки на данном направлении уничтожены более 110 военнослужащих противника, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, буксируемая гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы, а также семь украинских беспилотников и склад боеприпасов.