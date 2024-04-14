«Почему все проходили мимо?»: в Приморье прохожий спас велосипедиста с травмами

В темное время суток в Уссурийске мужчина услышал крики помощи. Он пошел на звук и увидел человека, который лежит лицом вниз на асфальте. Им оказался велосипедист, получивший травмы. Все лицо было в крови, встать он не мог. Люди слышали крики, но проходили мимо. Неравнодушный прохожий вызвал пострадавшему скорую помощь и дождался, пока они приедут, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Велосипедист рассказал своему спасителю, что его ослепил яркий свет автомобильных фар. В темноте он не увидел обрыв (судя по видео, велосипед попал в незакрытую ливневую канаву) и со всей силы провалился, ударившись лицом о твердую землю. Боль была такой силы, что человек не мог ничем пошевелить. Где-то неподалеку валялись его сломанные наушники. Очевидец снял все на видео и возмутился тем, что никто не помог. Участок дороги достаточно оживленный, судя по всему, всем просто бы все равно.
Скорая забрала пострадавшего на носилках. Мужчина поблагодарил прохожего. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как неравнодушный приморец спас жизнь человеку, у которого начался приступ эпилепсии. Парень до приезда бригады скорой помощи не отходил от пострадавшего.