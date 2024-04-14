«Почему все проходили мимо?»: в Приморье прохожий спас велосипедиста с травмами

Велосипедист рассказал своему спасителю, что его ослепил яркий свет автомобильных фар. В темноте он не увидел обрыв (судя по видео, велосипед попал в незакрытую ливневую канаву) и со всей силы провалился, ударившись лицом о твердую землю. Боль была такой силы, что человек не мог ничем пошевелить. Где-то неподалеку валялись его сломанные наушники. Очевидец снял все на видео и возмутился тем, что никто не помог. Участок дороги достаточно оживленный, судя по всему, всем просто бы все равно.