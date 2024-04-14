Момент лютого ДТП с несовершеннолетним во Владивостоке попал на видео.
Отмечается, что ночью, 13 апреля, на проспекте 100-летия Владивостока произошло ДТП. Аварию устроил несовершеннолетний водитель Toyota RAV4. В результате аварии пострадали женщина и ребенок.
Момент происшествия попал на видео. Судя по кадрам, водители Lexus и Toyota RAV4 решили погонять, но что-то пошло не по плану. В итоге машина вылетела на встречку.
«Тачки всмятку, человеку плохо»: подросток устроил жесткое ДТП во Владивостоке — видео.
Подробно о происшествии рассказали в Сети.