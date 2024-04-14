Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ поразили за сутки 450 целей ВСУ на авдеевском направлении

Центральная группировка российских войск за прошедшие сутки поразила 450 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом 14 апреля сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Источник: РИА "Новости"

«Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по 450 выявленным целям противника», — сказал он ТАСС.

Савчук добавил, что были поражены в том числе 50 опорных пунктов ВСУ, а также станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), районы скопления живой силы и техники украинских боевиков.

Накануне, 13 апреля, в Минобороны сообщили, что ВС России освободили Первомайское в ДНР на авдеевском направлении. На донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и отразили две атаки противника южнее населенного пункта Новомихайловка ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.