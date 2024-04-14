ВС РФ поразили за сутки 450 целей ВСУ на авдеевском направлении

Накануне, 13 апреля, в Минобороны сообщили, что ВС России освободили Первомайское в ДНР на авдеевском направлении. На донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и отразили две атаки противника южнее населенного пункта Новомихайловка ДНР.