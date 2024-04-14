ВС РФ поразили за сутки 450 целей ВСУ на авдеевском направлении

«Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по 450 выявленным целям противника», — сказал он ТАСС.
Савчук добавил, что были поражены в том числе 50 опорных пунктов ВСУ, а также станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), районы скопления живой силы и техники украинских боевиков.
Накануне, 13 апреля, в Минобороны сообщили, что ВС России освободили Первомайское в ДНР на авдеевском направлении. На донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и отразили две атаки противника южнее населенного пункта Новомихайловка ДНР.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.