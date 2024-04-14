Сделка без товара: продавец офисной бумаги исчез после получения оплаты в Хабаровском крае

В Амурском районе предприниматель стал жертвой мошенничества при покупке офисной бумаги через интернет. 35-летний мужчина нашел объявление о продаже товара на электронной доске объявлений и договорился о покупке с продавцом, после чего подписал электронный договор. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".