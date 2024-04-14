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Сделка без товара: продавец офисной бумаги исчез после получения оплаты в Хабаровском крае

Предприниматель стал жертвой мошенников на сайте объявлений в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

В Амурском районе предприниматель стал жертвой мошенничества при покупке офисной бумаги через интернет. 35-летний мужчина нашел объявление о продаже товара на электронной доске объявлений и договорился о покупке с продавцом, после чего подписал электронный договор. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Предприниматель получил счет на сумму 72 тысячи рублей и оплатил его дистанционно. Однако после оплаты продавец перестал выходить на связь.

— По данному факту завели уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к преступлению.