Влез в квартиру через окно: мужчина в Хабаровском районе похитил вещи, пока хозяйка была в другой комнате

В августе прошлого года жительница Хабаровского района обратилась в местное ОМВД с заявлением о хищении из ее квартиры вентилятора и сотового телефона. По ее словам, сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили отпечатки пальцев и установили личность подозреваемого. Как оказалось, это был 46-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.
— Мужчина пояснил, что забрался в квартиру через открытое окно, когда его хозяйка находилась в другой комнате. Он похитил вентилятор и телефон, а затем незаметно покинул квартиру. Вентилятор он оставил для личного пользования, а телефон продал в комиссионный магазин, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули его законной владелице. Суд признал подозреваемого виновным в совершении кражи и приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.