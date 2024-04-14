Влез в квартиру через окно: мужчина в Хабаровском районе похитил вещи, пока хозяйка была в другой комнате

— Мужчина пояснил, что забрался в квартиру через открытое окно, когда его хозяйка находилась в другой комнате. Он похитил вентилятор и телефон, а затем незаметно покинул квартиру. Вентилятор он оставил для личного пользования, а телефон продал в комиссионный магазин, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.