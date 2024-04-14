Еще одного подростка без прав задержали в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники ДПС задержали 17-летнего подростка на мопеде. Прав на управление транспортным средствам у него не было. Это второй случай за сутки.
Нарушителя полицейские заметили на улице Комсомольской, 76/2. Парень рассказал, что пока родителей не было, он решил взять ключи и поехать покататься в город.
Сотрудники ДПС вызвали одного из родителей. Теперь им грозит штраф от 5000 до 15000 за передачу управлением ТС лицу без прав. Данные подростка также передали в комиссию по делам несовершеннолетних.