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Легковушка перевернулась на улице Ивана Кочубея в Шелехове

Очевидцы поделились фото с места событий.

Источник: Соцсети

Иномарка перевернулась на крышу на улице Ивана Кочубея в Шелехове сегодня, 14 апреля. Подробности инцидента и информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу «ДТП38RUS» в соцсети «ВКонтакте» (12+).

Напомним, что 15 марта иномарка перевернулась на бок после столкновения с легковушкой по улице Центральный проезд неподалеку от Института МВД в Иркутске.

В Иркутске иномарка перевернулась на бок после столкновения с легковушкой.

Подробности инцидента уточняются.