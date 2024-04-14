Легковушка перевернулась на улице Ивана Кочубея в Шелехове

Иномарка перевернулась на крышу на улице Ивана Кочубея в Шелехове сегодня, 14 апреля. Подробности инцидента и информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу «ДТП38RUS» в соцсети «ВКонтакте» (12+).
Напомним, что 15 марта иномарка перевернулась на бок после столкновения с легковушкой по улице Центральный проезд неподалеку от Института МВД в Иркутске.
В Иркутске иномарка перевернулась на бок после столкновения с легковушкой.
Подробности инцидента уточняются.