Легковушка перевернулась на улице Ивана Кочубея в Шелехове

Иномарка перевернулась на крышу на улице Ивана Кочубея в Шелехове сегодня, 14 апреля. Подробности инцидента и информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу «ДТП38RUS» в соцсети «ВКонтакте» (12+).