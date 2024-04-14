В Оренбурге за сутки затопило около тысячи домов

«Сегодня ночь по-прежнему довольно напряженная. Мы констатируем подтопление новых территорий. В общей сложности сегодня за сутки было подтоплено ещё практически тысяча домовладений», — сказал Кудинов журналистам.
Кроме того, он добавил, что за последние сутки в Оренбурге было затоплено еще почти две тысячи приусадебных участков.
Ранее в Telegram-канале Оренбургского района сообщили, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга не растет в течение десять часов и составляет 1187 сантиметров.
Критический уровень реки Урал составляет 930 сантиметров.
Небывалый паводок
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.