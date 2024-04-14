Вышли с оружием из компьютерного клуба: группа молодых людей устроила стрельбу

Парни по очереди сделали несколько выстрелов. Целились в основном в землю и, кажется, в деревья. Никого, словно, даже не смутили припаркованные рядом авто. Где достали оружие — тоже непонятно. На этот вопрос им предстоит ответить полицейским, однако, пока заявления в полицию от жильцов не поступало. Но, как это часто бывает, после таких публикаций правоохранительные органы сами принимаются за поиски нарушителей порядка. Видео от очевидцев вы также можете посмотреть в нашем Telegram-канале.