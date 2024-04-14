Вышли с оружием из компьютерного клуба: группа молодых людей устроила стрельбу

Во Владивостоке в районе Посьетской на запись видеонаблюдения попали несколько молодых людей. Компания парней, судя по кадрам, вышла из местного компьютерного клуба и стала стрелять из оружия, напоминающего пистолет. Местные просят найти хулиганов и распространяют видео по соцсетям, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Парни по очереди сделали несколько выстрелов. Целились в основном в землю и, кажется, в деревья. Никого, словно, даже не смутили припаркованные рядом авто. Где достали оружие — тоже непонятно. На этот вопрос им предстоит ответить полицейским, однако, пока заявления в полицию от жильцов не поступало. Но, как это часто бывает, после таких публикаций правоохранительные органы сами принимаются за поиски нарушителей порядка. Видео от очевидцев вы также можете посмотреть в нашем Telegram-канале.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как неизвестный молодой человек бездумно разрисовал баллончиком различные места во Владивостоке. Художества больше похожие на каракули трехлетнего ребенка, украсили не только стены города, но и белоснежную ротонду в самом его центре. За вандала и его друга-оператора взялись мужчины из представительства Чеченской республики в Приморском крае. Нашли, заставили парней не только убрать каракули, но и извиниться перед окружающими.