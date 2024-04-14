В Татарстане женщина погибла при столкновении легковушки и грузовика

28-летняя женщина погибла при столкновении легковушки и грузовика. Авария произошла 13 апреля в Бугульминском районе Татарстана на 313 км дороги Казань — Оренбург.
По предварительной версии Госавтоинспекции, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила дорогу грузовику КАМАЗ, за рулем которого находился 46-летний мужчина. В результате столкновения водитель легковушки погибла на месте происшествия.
Обстоятельства и виновника ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.