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В Татарстане женщина погибла при столкновении легковушки и грузовика

Трагедия случилась в Бугульминском районе.

Источник: Комсомольская правда

28-летняя женщина погибла при столкновении легковушки и грузовика. Авария произошла 13 апреля в Бугульминском районе Татарстана на 313 км дороги Казань — Оренбург.

По предварительной версии Госавтоинспекции, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила дорогу грузовику КАМАЗ, за рулем которого находился 46-летний мужчина. В результате столкновения водитель легковушки погибла на месте происшествия.

Обстоятельства и виновника ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.