В Минусинском районе огнеборцы три часа тушили пожар в поле

Чтобы потушить пожар на площади 100 га огнеборцам потребовалось 3 часа, в этом им помогали четверо добровольцев. Специалисты Минусинской лесопожарной станции обработали кромку с помощью ранцевых лесных огнетушителей и воздуходувок, в работе также принимали участие две пожарные машины и УАЗ.