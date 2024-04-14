В Минусинском районе огнеборцы три часа тушили пожар в поле

Все произошло накануне вечером в окрестностях деревни Быстрая. Очаг возгорания в поле во время наземного патрулирования обнаружили 9 специалистов Минусинской лесопожарной станции и решили оперативно его ликвидировать, но из-за сильного ветра огонь распространился на большую территорию.
Чтобы потушить пожар на площади 100 га огнеборцам потребовалось 3 часа, в этом им помогали четверо добровольцев. Специалисты Минусинской лесопожарной станции обработали кромку с помощью ранцевых лесных огнетушителей и воздуходувок, в работе также принимали участие две пожарные машины и УАЗ.
«Благодаря слаженной работе и профессионализму лесных пожарных, удалось предотвратить переход огня на лес. По предварительным данным, трава на поле могла полыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем. По чьей вине это произошло, сейчас устанавливают надзорные органы», — сообщили в краевом Лесопожарном центре.
Напомним, что за несколько дней до этого в Красноярском крае потушили первый в текущем году лесной пожар. Возгорание площадью 2 га заметил пожарный патруль в окрестностях села Ивановка Шарыповского района возле озера Инголь.