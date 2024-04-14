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Над Краснодарским краем сбили десять беспилотников

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские военные сбили десять беспилотников ВСУ над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края», — говорится в публикации.

Кроме того, около 06:30 вооруженные силы ликвидировали пять дронов противника над акваторией Черного моря.

ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников, силы ПВО пресекают их действия.