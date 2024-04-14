Над Краснодарским краем сбили десять беспилотников

«Около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края», — говорится в публикации.
Кроме того, около 06:30 вооруженные силы ликвидировали пять дронов противника над акваторией Черного моря.
ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников, силы ПВО пресекают их действия.