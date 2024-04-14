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Пять беспилотников уничтожены над Черным морем — Минобороны

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. Пять беспилотников уничтожены над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«Около 06.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря.

ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует «желтый» уровень террористической опасности.