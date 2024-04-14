Пять беспилотников уничтожены над Черным морем — Минобороны

ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует «желтый» уровень террористической опасности.