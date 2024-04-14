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ПВО сбила 10 украинских беспилотников над Краснодарским краем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Краснодарского края. Об этом 14 апреля сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа была пресечена около 07:00.

Ранее в этот день средства ПВО сбили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря. БПЛА были уничтожены около 06:30.

Накануне, 13 апреля, российская ПВО сбила два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что, пострадавших и разрушений не было.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.