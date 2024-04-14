Приангарье усиливает борьбу с лесными пожарами

Были рассмотрены меры по реагированию на ландшафтные пожары на прилегающих к лесу территориях. Техника землепользователей готова к противодействию распространению огня с полей на лесные участки.
Также был изучен механизм создания межведомственных постов в зонах с повышенным риском возникновения лесных пожаров. Особое внимание уделено усилению профилактической работы среди населения и проведению противопожарной агитации в населенных местах.
Владимир Читоркин отметил, что в прошлые годы правительство добилось определенного контроля над ситуацией с лесными пожарами в регионе. Однако необходимо продолжать работу в этом направлении, поэтому разрабатываются меры по повышению эффективности борьбы с лесными пожарами. Подготовлен ряд предложений по улучшению совместной деятельности. Планируется представить их на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством губернатора Игоря Кобзева.