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Приангарье усиливает борьбу с лесными пожарами

На заседании областного штаба по тушению лесных пожаров в Приангарье были обсуждены вопросы прохождения пожароопасного сезона 2024 года под председательством вице-премьера правительства Иркутской области Владимира Читоркина. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Источник: Соцсети

Были рассмотрены меры по реагированию на ландшафтные пожары на прилегающих к лесу территориях. Техника землепользователей готова к противодействию распространению огня с полей на лесные участки.

Также был изучен механизм создания межведомственных постов в зонах с повышенным риском возникновения лесных пожаров. Особое внимание уделено усилению профилактической работы среди населения и проведению противопожарной агитации в населенных местах.

Владимир Читоркин отметил, что в прошлые годы правительство добилось определенного контроля над ситуацией с лесными пожарами в регионе. Однако необходимо продолжать работу в этом направлении, поэтому разрабатываются меры по повышению эффективности борьбы с лесными пожарами. Подготовлен ряд предложений по улучшению совместной деятельности. Планируется представить их на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством губернатора Игоря Кобзева.

пожары