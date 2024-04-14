В одном из районов Челябинской области ввели режим ЧС из-за паводка

Ранее в Чесменском районе действовал режим повышенной готовности, однако ситуация ухудшилась.
— Для контроля паводка организован круглосуточный мониторинг состояния водопропускных сооружений на территории муниципалитета, — сообщили в местной администрации.
Прокуратура Чесменского района открыла горячую линию по вопросам прохождения паводка. Звонить можно по телефону: 8 (912)-796−48−04.
Напомним, что в Троицке восстановят городскую набережную и подвесной мост, которые были разрушены в результате вскрытия реки Уй. Сейчас представители мэрии исследуют повреждённые территории и объекты. Весь процесс находится под контролем прокуратуры.