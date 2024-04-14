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В одном из районов Челябинской области ввели режим ЧС из-за паводка

Из-за бурного паводка в Чесменском районе Челябинской области объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Источник: пресс-служба администрации Чесменского района

Ранее в Чесменском районе действовал режим повышенной готовности, однако ситуация ухудшилась.

— Для контроля паводка организован круглосуточный мониторинг состояния водопропускных сооружений на территории муниципалитета, — сообщили в местной администрации.

Прокуратура Чесменского района открыла горячую линию по вопросам прохождения паводка. Звонить можно по телефону: 8 (912)-796−48−04.

Напомним, что в Троицке восстановят городскую набережную и подвесной мост, которые были разрушены в результате вскрытия реки Уй. Сейчас представители мэрии исследуют повреждённые территории и объекты. Весь процесс находится под контролем прокуратуры.

МЧС