Количество погибших при ударе по Токмаку в Запорожской области возросло до 16

«Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек. Четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребенок. Один человек скончался в больнице», — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора. Евгений Балицкий отметил, что разбор завалов и поиски людей продолжаются.

Токмак — один из крупнейших городов Запорожской области, он расположен примерно в 60 км от Мелитополя. 12 апреля Евгений Балицкий сообщил, что город подвергся атаке со стороны ВСУ. Утром 13 апреля губернатор рассказал, что при атаке погибли 8 человек, к вечеру того же дня число погибших выросло до 11. В результате удара без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 домов многоэтажного сектора.